Spagna: Sanchez rimane alla guida del Paese in un clima di polarizzazione senza precedenti

- La Spagna si avvicina al 2024 in un clima di polarizzazione politica senza precedenti nella storia democratica del Paese: nulla lascia presagire che le tensioni tra il governo di Pedro Sanchez e i partiti di opposizione possano affievolirsi con l'arrivo del nuovo anno, che sarà marcato, inevitabilmente, anche dalla corsa alle elezioni europee di giugno. La pesante sconfitta del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) alle elezioni regionali e comunali del 23 maggio scorso e la conseguente decisione del leader premier, Pedro Sanchez, di convocare elezioni anticipate sembrava aprire il passo a un cambio alla guida del Paese, con il Partito popolare (Pp) di Alberto Nunez Feijoo pronto a raccogliere il testimone. Una decisione, quella di Sanchez, considerata da molti un vero e proprio azzardo ma che si è invece rivelata "vincente" alla prova dei fatti. Il Pp, infatti, sebbene si sia imposto alle urne il 23 luglio con il 33 per cento dei voti, non è stato in grado di ottenere la maggioranza assoluta al Congresso dei deputati nemmeno in alleanza con il partito sovranista Vox. Il re di Spagna, Felipe VI, ha affidato a Feijoo l'incarico di presentarsi in Parlamento per provare ad ottenere la fiducia, ma il leader popolare non è riuscito a "rompere" il muro indipendentista, in particolare quello del Partito nazionalista basco (Pnv), fallendo così l'investitura alla presidenza per appena quattro voti. Feijoo ha attribuito la sua sconfitta alla volontà di non cedere ai "ricatti" dei partiti indipendentisti catalani, in particolar modo con la legge di amnistia per gli imputati del processo per il referendum illegale del primo ottobre 2017. "Non voglio essere presidente del governo a scapito della dignità del Paese", aveva affermato il leader popolare durante il suo discorso al Congresso dei deputati, consapevole che la sua investitura non avrebbe avuto successo. (segue) (Spm)