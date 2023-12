Spagna: Sanchez rimane alla guida del Paese in un clima di polarizzazione senza precedenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo accordo ha permesso a Sanchez di ottenere il 23 novembre scorso il terzo mandato alla guida dell'esecutivo della Spagna. Allo stesso tempo, tuttavia, ha scatenato aspre proteste in piazza organizzate dal Pp e da Vox, che hanno accusato il leader del Psoe di "tradimento". Migliaia di persone si sono così riversate in tutto il Paese per protestare contro la legge di amnistia, mentre sia la sede nazionale socialista di Madrid che quelle dei principali capoluoghi di provincia sono state per settimane circondate da manifestanti. Il Partito socialista, da parte sua, ha criticato i partiti di opposizione per "fomentare le violenze", giustificando l'amnistia con la necessità di favorire la "convivenza" e la "normalizzazione" in Catalogna dopo anni di scontro frontale. Dall'altro lato, sia il Pp che Vox hanno continuato ad accusare il premier di essere "disposto a tutto" pur di rimanere al potere, violando la Costituzione e venendo meno al principio dell'uguaglianza di tutti gli spagnoli di fronte alla legge. (segue) (Spm)