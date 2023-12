Germania: il pizzino della talpa russa, tutti i dettagli del più grave caso di spionaggio nella storia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato a Goettingen nel 1970, il dirigente del Bnd accusato di alto tradimento ha servito come ufficiale nell’esercito tedesco, da ultimo con il grado di tenente colonnello, fino al 2007 quando è transitato nel servizio venendo assegnato al dipartimento per la ricognizione tecnica. Competente per la sorveglianza delle telecomunicazioni, era questo il reparto che intercettava le informazioni del gruppo Wagner su Kod dalla sede del Bnd a Pullach. Linke è stato poi promosso a direttore per la sicurezza dell’agenzia nella centrale di Berlino, dove era responsabile per i controlli sul personale. Emergono quindi con chiarezza sia l'importanza di una tale “talpa” per l'Fsb sia la gravità dell'infiltrazione di un servizio ostile nel Bnd. Linke aveva infatti accesso a documenti della massima segretezza. Apprezzato dai colleghi per competenza e qualità di supervisore, la “talpa” era riuscita a conquistare dai propri sottoposto una particolare lealtà personale che, secondo l'emittente radiotelevisiva “Ard”, sfruttò abilmente per il suo tradimento. Dagli altri agenti, Linke era descritto “molto nazionalista e molto, molto conservatore”, ma pur sempre “un democratico”. Tuttavia, nel 2006, da ufficiale dell'esercito, Linke è stato indagato dal Servizio federale per il controspionaggio militare (Mad) perché sospettato di estremismo di destra. L'inchiesta non giunse a conferma ma, nel Bnd, Linke dichiarò a dei colleghi che si sarebbe dovuto “sparare contro i rifugiati giunti in Germania in base alla legge marziale”. Durante la pandemia di Covid-19, il funzionario pare aver sviluppato “paure irrazionali”, temendo che un’imminente iperinflazione lo avrebbe portato a non poter più sostenere la propria famiglia. In questo contesto, “l’avidità di denaro per paura dell’impoverimento sembra essere stata un motivo del tradimento”, unita alla frustrazione per il proprio impiego. Linke era, infatti, “molto insoddisfatto” della riorganizzazione del Bnd con il trasferimento della centrale del servizio da Pullach in Baviera a Berlino. Residente con i familiari a Weilheim, Linke dovette trasferirsi nella capitale della Germania “contro la propria volontà”. (segue) (Geb)