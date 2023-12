Natale: De Luise (Confesercenti) a Nova, +13 per cento spesa per regali, fondamentale ripartenza domanda interna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti, quest’anno il 28 per cento degli italiani “finirà gli acquisti nel weekend 23-24 dicembre”. Volgendo però lo sguardo al prossimo futuro, la presidente ha voluto invitare alla calma, perché rimane più di una nube all’orizzonte. Questi, ha concluso la presidente De Luise a causa di “incertezze internazionali e l’onda lunga dell’effetto dell’inflazione sul potere d’acquisto delle famiglie”. Su questo tema, la confederazione già nei giorni scorsi aveva posto l’accento sulla ripresa della domanda interna, che è fondamentale per la tenuta della nostra economia: le famiglie italiane hanno affrontato il 2023 attingendo, dove possibile, ai risparmi per cercare di mantenere i livelli di spesa e far quadrare i bilanci, una risposta emergenziale che non potrà ripetersi con il nuovo anno. Occorre, perciò, “proseguire con decisione ad ampliare quegli interventi tesi al recupero del potere d’acquisto delle famiglie”. (Rin)