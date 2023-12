Spagna: Sanchez rimane alla guida del Paese in un clima di polarizzazione senza precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il re ha poi affidato a Sanchez l'incarico di presentarsi in Parlamento per la fiducia, il Psoe ha avviato delle lunghe e complesse trattative, guidate dal segretario dell'organizzazione Santos Cerdan, con le forze indipendentiste catalane, basche e galiziane. I negoziati si sono conclusi con l'accordo stipulato tra i socialisti e Uniti per la Catalogna (JxCat) dell'ex presidente catalano, Carles Puigdemont, rifugiatosi in Belgio per sfuggire alla giustizia spagnola. Uno dei punti principali dell'intesa prevede la legge di amnistia per i leader indipendentisti catalani, che ha già iniziato l'iter parlamentare, oltre l'impegno ad avviare un dialogo con lo Stato spagnolo per un nuovo referendum di autodeterminazione in Catalogna. (segue) (Spm)