Spagna: Sanchez rimane alla guida del Paese in un clima di polarizzazione senza precedenti (4)

- Sanchez avrà ora il difficile compito di guidare un esecutivo con una maggioranza risicata in Parlamento. In particolare, il leader socialista sarà chiamato a sanare la frattura che si è creata nel suo partner di minoranza, dopo la decisione di Unidas Podemos di uscire dal gruppo Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, per aderire a quello misto. E allo stesso tempo, il premier dovrà mettere in atto gli impegni assunti con i partiti indipendentisti catalani. Sia Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) che JxCt hanno avvertito che la fiducia a Sanchez accordata per la sua investitura non è un "assegno in bianco" ed è strettamente legata al rispetto degli accordi nel corso della legislatura. Nei prossimi mesi, dunque, il leader socialista sarà chiamato a un difficile gioco di equilibri, tra questioni di coesione interna e uno contesto internazionale sempre più imprevedibile. (Spm)