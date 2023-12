Natale: De Luise (Confesercenti) a Nova, +13 per cento spesa per regali, fondamentale ripartenza domanda interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Segnali positivi sul fronte dei consumi per le feste di fine anno, anche se per il futuro permangono ancora numerose incertezze. A tracciare un quadro della situazione, e a delineare una possibile istantanea per il futuro, è stata la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, che interpellata da “Agenzia Nova” alla vigilia delle festività, ha rimarcato come, in media, secondo il consueto sondaggio Confesercenti-Ipsos, gli italiani abbiano progettato di spendere 223 euro per i doni da mettere sotto l’albero, il 13 per cento in più dello scorso anno. Un dato importante in tempi di crisi, anche se, ha chiarito la presidente De Luise, a dare la spinta, “è anche l’aumento dei prezzi: al netto dell’inflazione sui beni, l’incremento di spesa sul 2022 si riduce al +6 per cento”. Luci e ombre, per quanto “complessivamente, comunque, sono segnali positivi per i consumi delle feste, anche se la partita è letteralmente aperta fino all’ultimo giorno”. (segue) (Rin)