Germania: il pizzino della talpa russa, tutti i dettagli del più grave caso di spionaggio nella storia (5)

- Tra protagonisti e comprimari del più grave caso di spionaggio nella storia della Germania vi è poi Reno S., conoscente sia di Linke sia di Eller che ha messo in contatto i due nel 2021 durante una festa a Weilheim, dove il dirigente del Bnd era residente. In quell'occasione, Linke si sarebbe presentato come agente del servizio, spingendo a Eller a chiedergli se poteva aiutarlo a ottenere un permesso di soggiorno in Germania per il suo contatto ceceno. In cambio, l’imprenditore avrebbe potuto cedere ai due complici alcune quote di una miniera di cobalto in Sierra Leone. Durante un incontro presso il lago di Starnberg a settembre del 2022, il ceceno comunicò a Linke di essere in contatto con l’Fsb. A sua volta, il dirigente rivelò all’interlocutore che l'agenzia stava svolgendo un’operazione con un servizio alleato al fine di ottenere dati sull’offensiva russa contro l’Ucraina. Nella giornata del 12 dello stesso mese, a Pullach, dove si trova una sede del Bnd, Linke fornì a Eller materiale per l’Fsb. Un secondo incontro tra i due si tenne il 23 settembre nella stessa città. Tra ottobre e novembre, il complice della “talpa” si recò a Mosca per consegnare le informazioni acquisite a due agenti dell’Fsb, noti con gli pseudonimi di “Pavel” e “Gassan”. Il 4 ottobre, Linke ed Eller si incontrarono nuovamente a Berlino presso la centrale del Bnd, dove il commerciante di pietre preziose fotografò dei documenti. (segue) (Geb)