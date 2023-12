Export: Zoppas (Ice) a “Nova”, tendenza positiva nel 2023, ora consolidare posizione nei mercati strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'export italiano nel 2023 ha mantenuto una tendenza positiva, nonostante alcuni fattori critici internazionali, e ora l'obiettivo è consolidare la nostra posizione nei mercati strategici di riferimento. A tracciare un bilancio per l'anno che volge al termine è il presidente dell'Ice, Matteo Zoppas, che in un'intervista ad “Agenzia Nova” ha tirato le somme per il 2023 e fornito alcune indicazioni per l'anno in arrivo. Il 2023, ha spiegato, "è iniziato con positività, seguendo la scia del 2022, anno in cui il valore delle esportazioni di beni e servizi dall’Italia verso i mercati esteri è salito a 626 miliardi, superando i 485 miliardi (esportazioni di beni) del 2019 e consolidando una significativa crescita nonostante la pandemia, conflitti bellici e le loro conseguenze, tra cui anche l’inflazione". "Nonostante questi ostacoli - ha sottolineato - il Made in Italy è aumentato sia a valore sia a volume”. La tendenza positiva registrata nei primi mesi dell'anno "si è invertita però da aprile - ha chiarito - quando è iniziato un comportamento molto volatile delle esportazioni, caratterizzato da un trend negativo con valori che ad ottobre esprimono il cumulato gennaio-ottobre a un +1,2 per cento sullo stesso periodo dell’anno precedente". (segue) (Rin)