America Latina: il 2023 "estremo" da Lula a Milei (2)

- L'arrivo dell'ultra liberista Milei alla guida dell'Argentina ha rappresentato senza dubbio l'evento politicamente e mediaticamente più dirompente dell'anno. Una presidenza conquistata in meno di due anni, grazie a una frenetica campagna sulle reti sociali, combattuta all'insegna della sconfitta della "casta", e della necessità di mettere fine a decenni di "ruberie" riprendendo il Paese sprofondato nell'inflazione, nella povertà e nel dissesto finanziario. Milei ne ha avute per tutti, comprese le forze di centrodestra con cui ora è alleato, ma il nemico principale rimangono i partiti comunisti, socialisti e socialdemocratici - che lui apostrofa come "collettivisti" -, interpreti di una politica in cui "la ragione dello Stato è più importante degli individui": niente più che un alibi per concedere privilegi ai custodi del potere, comprimendo la libertà dei singoli. Il presidente vuole attaccare il problema finanziario alla radice, il deficit fiscale, per togliere lievito al debito pubblico e all'inflazione sempre più fuori controllo. Con il maxi decreto che punta a rimuovere ogni regola che impedisce "la libera formazione dei prezzi" o "lega le mani all'impresa", Milei sposta però ancora più avanti la frontiera del possibile scontro. Basti pensare all'impennata dei prezzi dei carburanti arrivata subito dopo aver allentato il morso sul tasso di cambio del dollaro: rincari molto più esigui, legati alla sospensione dei sussidi, erano stati fino al 2019 motivo di destabilizzanti proteste in paesi come Bolivia, Ecuador o Perù.In attesa di capire la portata della scommessa di Milei - che come molti altri omologhi regionali non dispone di maggioranza solida in parlamento -, il Brasile prova da un anno la ricetta consolidata di Lula, con risultati, almeno sul piano economico, apprezzabili. Ma alla sua terza esperienza da presidente, l'ex sindacalista ha perso parte del fascino legato alla promessa di riscatto delle classi meno abbienti, confermandosi polo di una contesa politica interna trasversale alle divisioni per censo. Se un tempo la sua scommessa principale era quella di far sedere il Paese tutto tra i grandi del mondo ora è egli stesso molto più il "nemico da battere". Sull'immagine di Lula pesa sicuramente la vicenda processuale, il ruolo a lui attribuito nella clamorosa inchiesta giudiziaria contro la corruzione, "Lava Jato". Il suo rivale, Jair Bolsonaro, ha perso le elezioni pur avendo ottenuto più voti di quando le aveva vinte, dimostrando che la sua non è stata una parentesi e che - come scenicamente dimostrato dai fatti dell'8 gennaio -, la divisione nel Paese è acuta. Una fragilità che può rendere complicato il tentativo di Lula di dare al suo Brasile una proiezione internazionale: è il caso, ad esempio, della proposta di mediazione sul conflitto in Europa dell'est, con Brasilia che avrebbe dovuto unirsi ad altre capitali "equidistanti" da Mosca e Kiev per garantire spazi di dialogo. (segue) (Res)