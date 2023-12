Cultura: Natale a Roma, Musei Villaggi a tema musica e teatro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avvolta dal calore natalizio, con luci e colori ad abbellirne rioni, vie e piazze, Roma è pronta ad accogliere turisti e romani per questo lungo fine settimana di Natale. Torna il tradizionale appuntamento del Natale nei Musei, l’offerta culturale nel Sistema Musei di Roma Capitale che, dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, accoglie visitatori di tutte le età, con un ricco programma di mostre e attività didattiche promosso da Roma Capitale, assessorato alla Cultura. Durante il periodo festivo è possibile conoscere e riscoprire il patrimonio delle collezioni permanenti, arricchite dalle meraviglie delle mostre temporanee ospitate, sia nei principali musei a pagamento. Tutti i Musei Civici sono aperti il 24, restano chiusi il 25 dicembre e riapriranno il 26 dicembre con il consueto orario. Variegata l'offerta proposta con percorsi espositivi di grande successo. La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita la mostra dedicata al celebre scrittore J. R. R. Tolkien, una retrospettiva che porta i visitatori in un viaggio che permetterà agli appassionati e al grande pubblico di essere introdotti nella grandezza di questo scrittore e di conoscerne tutti gli aspetti: da quello professionale a quello più intimo. Al Next Museum di Roma prosegue la mostra multimediale dal titolo Van Gogh Experience, dedicata appunto al celebre pittore olandese del XX secolo Vincent van Gogh. Un’esperienza che vuole portare grandi e piccoli in un universo di luce e ombre, sulle sfumature di confine tra realtà e sogno. (segue) (Rer)