Cultura: Natale a Roma, Musei Villaggi a tema musica e teatro (2)

- Andy Warhol – Universo Warhol è invece ospitata al Museo Storico della Fanteria di Roma. Centosettanta opere del celebre artista statunitense divise per aree tematiche: si parte dagli esordi della carriera di Warhol ripercorrendo tutta la sua vita artistica fino alle opere più recenti. Alle Scuderie del Quirinale di Roma una nuova mostra dedicata a uno degli scrittori italiani più importanti del Novecento, proprio in occasione dei cento anni dalla sua nascita, dal titolo Favoloso Calvino. Lungo il percorso si potranno ammirare oltre duecento opere, tra cui dipinti, sculture, disegni e illustrazioni antiche, fotografie, ritratti e molte prime edizioni dei suoi libri. In attesa del concertone di Capodanno, la Capitale anche per Natale è protagonista della grande musica d'autore. All'Auditorium Parco della Musica, Nicola Piovani aprirà il 26 dicembre la prima delle tre date del concerto “Note a margine”. Sempre il 26, ma alle ore 21, salirà sul palco Mannarino con “Corde a teatro”, il nuovo tour tra i teatri italiani del cantautore. Prima regia teatrale per l’artista Ferzan Ozpetek che dirige e mette in scena lo spettacolo tratto dal suo film “Mine Vaganti”, e che debutterà al Teatro Ambra Jovinelli la sera di Santo Stefano. Per gli amanti del balletto al Teatro dell'Opera di Roma, in scena Lo schiaccianoci, da un racconto di E.T.A. Hoffmann e musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij. (segue) (Rer)