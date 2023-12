Germania: il pizzino della talpa russa, tutti i dettagli del più grave caso di spionaggio nella storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ha perso l'abitudine di trasmettere messaggi segreti Carsten Linke, il dirigente del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania, sotto processo a Berlino con l'accusa di spionaggio per conto della Russia. La “talpa”, detenuta nel carcere di Moabit, ha inviato al suo complice Arthur Eller, coimputato nel medesimo procedimento e compagno di prigionia, un biglietto per influenzarne la deposizione. Tuttavia, Linke è stato nuovamente scoperto. Intercettato dal personale carcerario, il “pizzino” è stato mostrato nell'aula del tribunale di Berlino dal presidente della corte, Detlev Schmidt, durante la prima seduta del processo contro la spia della Russia e il suo complice, apertosi il 13 dicembre scorso. Linke ed Eller sono accusati di alto tradimento per aver rivelato segreti di Stato. Al termine del processo a loro carico, previsto per il 17 luglio 2024, i due rischiano condanne dai cinque anni di carcere all'ergastolo. Nel messaggio a Eller, Linke scriveva di “distruggere le prove” e di “negare” sia di essere stato nel Servizio federale per la sicurezza (Fsb), l'intelligence interna della Russia, sia di aver ricevuto pagamenti da questa agenzia. Il destinatario del “pizzino” avrebbe invece dovuto affermare di aver subito pressioni dalla Cia e dall’Fbi degli Stati Uniti, da cui i suoi familiari sarebbero stati minacciati. Per la “talpa”, le autorità degli Usa erano interessate a mettere in ridicolo il Bnd. (segue) (Geb)