Germania: il pizzino della talpa russa, tutti i dettagli del più grave caso di spionaggio nella storia (4)

- Il Bnd doveva quindi scoprire una “talpa” tra i propri ranghi. Le ricerche culminarono con l’arresto di Linke, avvenuto a Berlino il 21 dicembre 2022 con la collaborazione dell’Fbi. Nella giornata del 26 gennaio successivo, Eller venne fermato all’aeroporto di Monaco di Baviera di rientro da Miami. Nato nella regione di Volgograd in Russia nel 1991, l'arrestato, che commerciava pietre e metalli preziosi in Africa, aveva contatti nel Paese d’origine, in particolare tra gli oligarchi. Dalla rete di queste relazioni emerge un imprenditore ceceno, attivo nella produzione di generi alimentari e nel settore minerario in Africa. Si tratta di una delle figure centrali nello scandalo che ha travolto il Bnd. Grazie a questo contatto, Eller ha acquisito quote di miniere e ha iniziato a commerciare in materie prime. (segue) (Geb)