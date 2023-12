Veneto: nel 2022 cresce il numero di cittadini che si sposta con i mezzi di trasporto pubblico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negativi invece i dati relativi ai sinistri stradali che, nel 2022 sono aumentati del 6,6 per cento annuo rispetto al 2021(13.220). In particolare, le vittime sono state +12 per cento annuo, ovvero 321, +4,7 per cento annuo il dato registrato rispetto ai feriti (17.286). I dati cambiano se il confronto viene fatto rispetto al 2019, anno preso a riferimento per perseguire l’obiettivo del dimezzamento delle vittime entro il 2030, registrando una diminuzione: -4,6 per cento rispetto agli incidenti stradali, -4,5 per le vittime, -8,2 per cento nei feriti. La maggior parte dei sinistri è avvenuto su strade urbane (69,9 per cento), seguito poi da quelli sulle strade extraurbane (un incidente su quattro). In particolare, su questi due tipi di strada avvengono i sinistri più gravi. In autostrada invece il dato relativo all’avvenimento degli incidenti si attesta al 5 per cento. Gli incidenti avvengono per lo più fra le 8 e le 20, nel 82 per cento dei casi, mentre fra le 22 e le 6 sono 12,3 per cento. In quest’ultima fascia oraria pero, l’indice di mortalità è il più alto (5,2 decessi ogni 100 incidenti). Fra le 321 vittime, nel 79,4 per cento dei casi si tratta di maschi, nel 20,6 per cento di femmine; la fascia d’età più colpita è quella fra i 25 e i 64 anni (56,4 per cento) seguita da persone con un’età pari o superiore ai 65 anni (23,7 per cento) e da quella 0-24 anni (18,1 per cento). Il Sistema Statistico Regionale stima che nel 2022 il costo dell’incidentalità stradale con lesione alle persone, ovvero il costo sostenuto da amministrazioni pubbliche, imprese e famiglie a causa dei danni a persone e cose a seguito degli incidenti stradali, sia 1,5 miliardi euro. La Regione incide per l’8,5 per cento sulla percentuale nazionale. (Rev)