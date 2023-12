Export: Zoppas (Ice) a “Nova”, tendenza positiva nel 2023, ora consolidare posizione nei mercati strategici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione dell'intervista, Zoppas ha indicato quali sono i mercati verso cui si sta indirizzando principalmente l'export italiano e quali potrebbero diventare invece particolarmente attrattivi nel futuro. “Oggi ci si sta concentrando su mercati di interesse strategico come i Balcani e i mercati nordafricani, soprattutto quelli coinvolti nel Piano Mattei”, ha affermato il presidente dell'Ice, secondo cui “questi mercati potrebbero offrire opportunità significative, specialmente per le produzioni tecnologiche legate alla sostenibilità, alle tecnologie agroalimentari e agritech, alla gestione delle risorse idriche e ad altre attività in cui l'Italia è leader. Tali tecnologie sono molto richieste per accelerare e allineare il contesto tecnologico agli standard produttivi europei”. Inoltre, ha concluso Zoppas, “c’è molta attesa per le opportunità che possono crescere nel contesto sudamericano e dell’Indocina”. (Rin)