Tunisia: economista a “Nova”, “2024 anno difficile, preoccupato per scelte di bilancio” (5)

- A fine settembre 2023, la Tunisia aveva ricevuto finanziamenti esterni per 1,3 miliardi di euro (2,6 per cento del Pil). Fitch prevede che i finanziamenti esterni raggiungeranno circa 2 miliardi di dollari entro la fine dell'anno, indicando che se la Tunisia non accederà a un programma del Fmi nel 2024, le prospettive di finanziamento esterno saranno limitate. L'agenzia di rating ritiene che il governo tunisino potrebbe mobilitare circa 2,5 miliardi di dollari (5 per cento del Pil) nel 2024, compreso un ulteriore prestito di 500 milioni di dollari dall'Arabia Saudita (dopo i 400 milioni ricevuti quest'anno), 500 milioni di euro da AfreximBank, previsti nel progetto di legge di bilancio 2024. Sebbene non ci siano chiari segnali sull'avanzamento di questi negoziati, Fitch ritiene che il sostegno dell'Arabia Saudita, che in precedenza sembrava insistere su un programma del Fmi come precondizione, potrebbe segnalare prospettive leggermente migliori per i finanziamenti da parte dei paesi del Golfo. (Tut)