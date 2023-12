America Latina: il 2023 "estremo" da Lula a Milei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mattina del 7 gennaio, diverse centinaia di manifestanti a bordo di autobus in arrivo da ogni parte del Paese raggiungono Brasilia, unendosi ad altri che presidiavano da tempo zone strategiche della capitale. Il giorno dopo, in protesta per il recente insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva da presidente, invadono la piazza dei Tre Poteri, scorrazzando - senza troppe resistenze - nei palazzi del parlamento, della presidenza e della Corte suprema. La sera del 20 dicembre, in alcuni quartieri della capitale argentina, Buenos Aires, inizia a risuonare il rumore delle stoviglie battuto con insistenza sulle pentole, il "cacerolazo" da tempo colonna sonora delle proteste popolari. Era appena finito il discorso con cui il presidente Javier Milei, accompagnato dai ministri e funzionari di un governo in carica da appena dieci giorni, aveva presentato il maxi-decreto per liberalizzare l'economia, presentato come ultima chance per evitare al Paese "la catastrofe". Da un estremo all'altro, l'America Latina ha confermato nel 2023 di essere regione di grandi conflitti ideologici. (segue) (Res)