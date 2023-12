America Latina: il 2023 "estremo" da Lula a Milei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le profonde differenze politiche e personali tra Milei e Lula potrebbero rendere meno fluida l'intesa tra le due maggiori economie dell'America del Sud. Ma come noto, oltre le differenze dei singoli, i rapporti tra Stati godono di spazi di manovra. Peraltro la sintonia politica tra Lula e l'ex presidente Alberto Fernandez non è stata sufficiente a garantire il consolidamento di un asse portante nella regione. Di più, guardando la cartina politica del 2023, poche volte si sono contati in contemporanea tanti governi di sinistra (compreso quello di Gustavo Petro, primo presidente di sinistra nella storia della Colombia), ma nessuno dei progetti integrazione regionale ha mosso passi irreversibili. Al momento, comunque, sembra confermata la tenuta del Mercosur (l'area di integrazione commerciale che comprende oltre a Brasile e Argentina anche Uruguay, Paraguay e, a breve, anche Bolivia) sebbene Milei abbia fatto capire che gradirà un sistema di regole meno rigido di quello attuale. Il blocco però non è ancora riuscito a chiudere l'accordo di libero scambio con l'Unione europea, firma sulla quale Lula aveva costruito gran parte del successo del suo semestre di presidenza. Inoltre l'Argentina di Milei, con Stati Uniti e Israele come stelle polari, ha accettato l'invito ad entrare a far parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), respingendo senza appello quella di adesione ai Brics (Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica), così come deciso da Fernandez. (Res)