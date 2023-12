Salerno: a Ravello concerto di Santo Stefano con Grigolo e Rybak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il prologo con Paolo Fresu, il festival d'inverno organizzato dalla Fondazione Ravello con il sostegno della Regione Campania entra nel vivo: saranno sette infatti gli appuntamenti che si susseguiranno dal 26 dicembre al 7 gennaio. Musica a Santo Stefano, a Capodanno, all'Epifania, dal jazz alle arie d'opera, dalla tradizione all'innovazione contemporanea. Si riparte martedì 26 (ore 19) sul palco dell'Auditorium Niemeyer con l'atteso ritorno a Ravello di Vittorio Grigolo, reduce dal grande successo riscosso in occasione del concerto tenutosi recentemente al Senato della Repubblica, con lui l'altra straordinaria voce del soprano Daria Rybak, accompagnati dall'Orchestra Filarmonica di Benevento, diretta dalla bacchetta esperta di Marco Boemi. Il maestro, che nel corso di più di 25 anni di carriera ha lavorato con tre generazioni di grandi cantanti, bissa la direzione del Concerto di Capodanno dello scorso anno nel quale diresse proprio il tenore aretino. Il programma ideato per il Concerto di Santo Stefano prevede un'inedita alternanza di celebri brani natalizi internazionali come White Christmas, Silent Night, Jingle Bells con brani classici come Adeste fideles e arie e romanze di tradizione come l'Alleluia da Exultate Jubilate di Mozart, le Ave Maria di Schubert e di Bach/Gounod, Mattinata di Leoncavallo, Non ti scordar di me di De Curtis, Musica proibita di Gastaldon, A vucchella di Tosti a pagine prettamente orchestrali quali Christmas Eve Polonaise di Rimsky-Korsakov, estratti da Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky e Pizzicato Polka di Strauss; insomma un medley, come recita il titolo, tra le straordinarie voci di Grigolo e della Rybak e i musicisti della formazione nata nel 2014 per merito dell'intraprendenza di giovani musicisti sanniti. I biglietti sono acquistabili online e al boxoffice di Piazza Duomo a Ravello. Ricordiamo che la Fondazione Ravello promuove la musica tra i giovani under 25 mettendo a disposizione biglietti a tariffa agevolata (10 euro) per tutti gli eventi fino ad esaurimento dei posti disponibili. (Ren)