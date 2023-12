Germania: il pizzino della talpa russa, tutti i dettagli del più grave caso di spionaggio nella storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha osservato il quotidiano “Handelsblatt”, se ciò fosse vero, le accuse contro i due imputati cadrebbero “in gran parte”. Tuttavia, la Procura generale federale (Gba) ritiene dimostrato il fatto che Linke abbia consegnato documenti riservati del Bnd al complice affinché li trasmettesse all’Fsb durante viaggi a Mosca in cambio di pagamenti in contanti. L’avvocato difensore della “talpa”, Johannes Eisenberg, ha respinto le accuse e ha negato che il suo assistito abbia rivelato dei segreti. Per il legale, gli autori dello scandalo che ha travolto il Bnd sono la Cia e l’Fbi, da cui Eller è stato interrogato mentre era negli Stati Uniti. Inoltre, secondo Eisenberg, i supporti per dati che il coimputato aveva allora con sé furono sequestrati e non vennero consegnati alle autorità tedesche nella loro forma originale. Pertanto, questo materiale non costituirebbe una prova dell’accusa di alto tradimento. (segue) (Geb)