Veneto: nel 2022 cresce il numero di cittadini che si sposta con i mezzi di trasporto pubblico

- Nel 2022 sono 82 per cento le persone in età fra i 14 e gli 84 anni che si sono spostate quotidianamente. Questo uno dei dati emersi e pubblicati dall’Osservatorio ‘Audimob – Stili e comportamenti di mobilità degli italiani’ di Isfort e che ha portato all’analisi pubblicata nel report a cura Sistema Statistico Regionale denominato ‘Statistiche Flash’ relativo all’elaborazione dei dati relativi alla mobilità su strada in Veneto. Il dato relativo agli spostamenti quotidiani dei cittadini della Regione Veneto relativo al 2022 è in aumento rispetto a quello del 2021 dove a muoversi quotidianamente sono stati il 79,5 per cento dei cittadini veneti. Per quanto riguarda il tempo dedicato agli spostamenti, la media si attesta sui 51 minuti, contro invece i 42 del 2021. Questi spostamenti avvengono in maggioranza per necessità di studio e lavoro, dato che si attesta al 35 per cento, seguito poi dalla gestione familiare, 34,5 per cento, e dal tempo libero, 30,6 per cento. Lo spostamento dura mediamente 21 minuti e si estenda per una lunghezza media di 12 chilometri. (segue) (Rev)