Veneto: nel 2022 cresce il numero di cittadini che si sposta con i mezzi di trasporto pubblico (2)

- Come riporta il rapporto statistico regionale, gli spostamenti avvengono per lo più lungo la strada fra cui il mezzo più utilizzato è la macchina: il 46 per cento dei cittadini veneti la utilizza tutti i giorni. A seguire, viene utilizzata la bicicletta (10 per cento utilizzata tutti i giorni), moto, ciclomotori o scooter (3 per cento tutti i giorni). Per quel che riguarda invece i mezzi pubblici, in particolare autobus urbani e tram vengono utilizzati ogni giorno dal 3 per cento delle persone, mentre si attesta al 4 per cento il dato relativo ai pullman e all’autobus extraurbano. L’indice di gradimento di questi ultimi mezzi, è inferiore rispetto a tutti gli altri: 6,3 per autobus e tram, 6,0 per pullman e autobus extraurbano contro l’8,4 dell’auto privata e l’8,0 della bicicletta. Nella Regione Veneto sono infatti presenti oltre 3 milioni di autonomo bili, per lo più alimentate a gasolio e benzina. La maggior parte di esse appartiene alla classe Euro 6, le restanti fanno parte dell’Euro 4 e Euro 5. Nel 2022 il mercato relativo ai veicoli nuovi ha chiuso con un dato negativo, -23, 5 per cento. Un maggior numero di persone che si spostano, porta ad avere anche flussi più intensi nel traffico sulle strade. Secondo i dati raccolti da Anas, in Veneto, nei primi nove mesi del 2023 si è registrata “una tendenza positiva, con i valori relativi ai veicoli leggeri ancora leggermente inferiori ai livelli del 2019 e quelli dei mezzi pesanti in linea, e talvolta superiori, rispetto a quelli del 2019 (come già verificatosi nel 2022)”. Simile la situazione sul traffico della rete autostradale: “nel 2022 i volumi di traffico sulle tratte autostradali interessanti il Veneto mostrano aumenti rilevanti rispetto all’anno precedente per la componente veicolare leggera, più limitati per quella pesante. Rispetto alla situazione pre pandemica è invece proprio il settore dei veicoli leggeri a non aver ancora recuperato i livelli 2019, segmento che aveva maggiormente subito le limitazioni alla mobilità legate alla pandemia. Il trasporto pesante, invece, ha recuperato in fretta e ha già superato i livelli di percorrenza del 2019”. (segue) (Rev)