Turismo: Natale tempo di vacanze, ma anche di “Case di montagna fantasma”, come tutelarsi dalle truffe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così come devono essere campanelli d’allarme i prezzi troppo bassi rispetto al mercato. Altro argomento sospetto è la richiesta di pagare la prenotazione in anticipo. Se è comprensibile la richiesta di pagare una caparra al momento della prenotazione per proteggersi in caso di cancellazioni dell'ultimo minuto, se viene chiesto di pagare l’intero importo dell'affitto prima del soggiorno, è un segno molto evidente che si tratta di una truffa. Anche chi si dimostra troppo accomodante, accettando qualsiasi tipo di richiesta e non chiedendo di soddisfare alcun requisito minimo, può essere il segnale che qualcosa non va: ad esempio, la possibilità di accettare tutti i tipi di animali domestici, di accettare prenotazioni all'ultimo minuto o ospitare un numero di inquilini superi la capacità dell'immobile. Un altro esempio che segnala a polizia postale è quello del finto proprietario che si trova all’estero e per questo non può accogliere di persona il cliente, al quale viene chiesta una caparra tramite bonifico internazionale. Nel corso della trattativa, il malintenzionato chiede documenti (che utilizzerà poi per costruire la sua prossima falsa identità), condivide non meno di 2-3 bozze di contratto e chiederà di concludere l’affare entro 24 ore. (segue) (Rem)