Torino: Borio (Federalberghi) a ‘Nova’, flussi turistici forti fino a Epifania sono novità assoluta per Città

- La programmazione ci ha sorpreso. Vediamo movimento non solo per Capodanno, dove si concentravano la maggior parte dei pernottamenti, ma anche fino all’Epifania. E’ una novità assoluta per Torino. Lo ha affermato il presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio ad ‘Agenzia Nova’ a proposito dei flussi turistici post-natalizi del capoluogo Piemontese.Di che tipo di turismo si tratta?E’ un turismo interno, Italiano, a corto raggio che si farà molto forte già a Santo Stefano per poi proseguire fino all’Epifania. Però abbiamo visto il numero di stranieri aumentare nel corso dell’anno: abbiamo recuperato il periodo pre-Covid.E sul 2024 quali sono le aspettative?Potrebbe essere l’anno della svolta per diventare sempre più una destinazione internazionale anche al di fuori dell’Ue. Questo grazie all’aumento dei collegamenti e alla comunicazione internazionale che stanno facendo aumentare la conoscenza della destinazione. Ma non dobbiamo sentirci come arrivati. Siamo nuovi in alcuni mercati e c’è da investire ancora tanto in comunicazione. La concorrenza è forte, soprattutto se guardiamo alle realtà più blasonate.Il ritorno del Salone dell’Auto potrebbe attrarre una nuova forma di turismo o riportarne una che si era persa?Parlando di Salone dell’Auto, colgo occasione per farci i complimenti per aver riportato a casa un evento che ha un significato importante. Vedremo quale sarà il nuovo racconto di questa kermesse: c’è tanto da scoprire.La permanenza delle Atp invece è così importante?Le Atp sono un elemento importantissimo, un evento assolutamente strategico per la Città. Le ricadute economiche sono gratificanti e il richiamo internazionale non ha eguali. E’ logico che ci sia interesse da parte di altri per accaparrarsi l’evento, noi speriamo nel rinnovo per altri 5 anni, sicuramente il prolungamento di altri 2 anni potrebbe essere positivo.E il possibile rientro del Piemonte nelle Olimpiadi 2026?Potrebbero essere un volano per le montagne del territorio ma anche per tutto il contesto, creando un’occasione di racconto. Rimaniamo speranzosi sulla possibilità di utilizzare un qualcosa che noi abbiamo e che può essere facilmente recuperato. Avremmo voluto gestirlo dall’inizio ma sappiamo come sono andate le cose, però l’interesse è forte. (Rpi)