Taiwan: presidenziali, un voto cruciale per gli equilibri nello Stretto e per i rapporti Cina-Usa (10)

- A quanto riportato dal "Wall Street Journal" lo scorso giugno, la questione sarebbe stata affrontata personalmente anche dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi con il segretario di Stato Usa Antony Blinken durante la visita condotta a Pechino in quel mese. Al titolare della diplomazia di Washington, più volte accusata di offrire sostegno ai "separatisti" dell'isola, sarebbe stato chiesto se gli Usa considerino il Dpp un "amico" e se abbiano "particolari interessi" nelle imminenti votazioni. Domande cui il segretario avrebbe risposto ribadendo "l'imparzialità" del governo federale sulla questione, più volte definita dal presidente cinese Xi Jinping una "linea rossa da non oltrepassare" nei rapporti bilaterali. In vista del voto, la tensione nello Stretto rimane comunque ai massimi: oltre alle sortite condotte a cadenza quotidiana con navi e aerei militari, l'11 novembre la Cina ha schierato nuovamente il gruppo d'attacco della portaerei Shandong, il cui ultimo transito nei pressi di Taiwan risale al 9 novembre scorso. Nel mese di dicembre, inoltre, il ministero della Difesa di Taipei ha segnalato il sorvolo di quattro palloni aerostatici cinesi nella zona a nord dell'isola, probabilmente per scopi meteorologici. (segue) (Res)