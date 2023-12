Taiwan: presidenziali, un voto cruciale per gli equilibri nello Stretto e per i rapporti Cina-Usa (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso, l'esito delle elezioni presidenziali è destinato a determinare l'intero scenario della sicurezza nel Mar Cinese Meridionale, principale teatro del confronto strategico tra le due maggiori potenze globali. La probabile vittoria di Lai consoliderebbe ulteriormente il rapporto tra gli Stati Uniti e Taiwan, comportando quasi certamente un innalzamento del livello dello scontro con Taipei. Le tensioni tra le due sponde dello Stretto, d'altra parte, hanno registrato un forte irrigidimento già durante l'amministrazione di Tsai Ing-wen, che non parteciperà alle prossime elezioni per sopraggiunti limiti di mandato. Eletta nel 2016, Tsai è stata la prima donna a ricoprire la presidenza nella storia dell'isola. Ferma avversaria del principio della "Cina unica", negli anni ha progressivamente rafforzato l'asse con gli Stati Uniti, ricevendo a Taiwan l'ex presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi lo scorso agosto e incontrando ad aprile in California il suo successore, Kevin McCarthy. Lo scenario più favorevole a Pechino sarebbe quindi l'affermazione del Kmt, con cui auspica una ripresa del dialogo, mentre appare incerto l'approccio verso il candidato del Tpp Ko Wen-je, a causa della vaghezza del suo programma elettorale. (Res)