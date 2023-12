Rifiuti: ordinanza su incendio Malagrotta, divieto pascolo e coltivazione, stop sport all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel raggio di 6 chilometri dall'incendio del Tmb di Malagrotta sono vietate da oggi e fino a nuove disposizioni le attività di raccolta e, quindi il consumo, dei prodotti agroalimentari, è vietato il pascolo e il razzolamento degli animali da cortile e sono vietate anche le attività sportive all’aperto. È quanto dispone l'ordinanza firmata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri a seguito del vasto incendio divampato ieri in un dei due impianti di trattamento meccanico dei rifiuti. Il documento raccomanda nello stesso raggio di azione di limitare le attività all'aperto, in particolare quelle ludico ricreative, e di tenere le finestre chiuse in caso di fumi persistenti. Sul sito del Comune di Roma è reperibile l'elenco delle strade interessate nel raggio di azione di 6 chilometri che in via cautelativa è lo stesso di quello individuato nell’incendio del giugno 2022 al Tmb 2 di Malagrotta.(Rer)