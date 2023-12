Turismo: Natale tempo di vacanze, ma anche di “Case di montagna fantasma”, come tutelarsi dalle truffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vacanze invernali sono ormai iniziate così come sono già iniziate le truffe delle “case fantasma”, di cui, sui canali social e su piattaforme famose, si trovano fotografie degli interni di una casa che non si trova nel luogo richiesto e l’identificativo di un’altra casa ancora. Truffe in continua crescita, soprattutto in località famose del Trentino, ma anche della Lombardia. “Le truffe sono tante, ma le denunce poche”, spiega ad Agenzia Nova l’amministratore di un gruppo dedicato a Madonna di Campiglio e dintorni. “Spesso utilizzano documenti falsi, ma anche veri, si fanno pagare caricando le carte revolving e poi le svuotano subito. Rubano i codici identificativi turistici provinciali (Cipat) e foto di altri appartamenti ancora”. (segue) (Rem)