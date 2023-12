Taiwan: presidenziali, un voto cruciale per gli equilibri nello Stretto e per i rapporti Cina-Usa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A presentarsi come candidato indipendente alle elezioni di gennaio era stato anche il fondatore del colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn, il miliardario Terry Gou, per poi annunciare successivamente il ritiro della candidatura. Gou, che inseguiva il sogno della presidenza di Taiwan da anni, aveva già intrapreso un tentativo nel 2019. Il suo progetto politico poggiava sulla promessa di colloqui di pace con Pechino e sulla promozione del suo profilo come possibile mediatore tra Stati Uniti e Cina, data la sua conoscenza personale con il presidente cinese Xi Jinping. Nelle settimane precedenti alla scadenza per depositare le candidature, però, quella di Gou è parsa scricchiolare sia a causa di accertamenti giudiziari a carico della sua campagna elettorale, sospettata di aver raccolto firme in cambio di denaro, sia per l'indagine cui Foxconn è stata recentemente sottoposta in Cina, seguita a sue dichiarazioni pubbliche secondo cui da presidente non si sarebbe piegato a minacce da parte di Pechino. (segue) (Res)