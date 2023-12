Taiwan: presidenziali, un voto cruciale per gli equilibri nello Stretto e per i rapporti Cina-Usa (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante guidi i sondaggi per la presidenza, il Dpp è dato per sfavorito alle elezioni legislative, che verranno disputate in concomitanza con le presidenziali. La maggioranza dei 113 seggi che compongono lo Yuan legislativo, il parlamento unicamerale, potrebbe essere infatti consegnata al Kuomintang, con possibili ripercussioni sulla difesa e altri dossier. Il capolista del principale partito d'opposizione è l'ex sindaco di Kaohsiung Han Kuo-yu, candidato nel 2020 dal Kmt alle presidenziali contro Tsai Ing-wen e considerato tuttora un uomo di "grande carisma" tra l'elettorato della forza politica. L'uomo scelto dal Dpp è invece il vicesegretario di partito Yang Yi-shan, che competerà contro la capolista del Tpp Huang Shan-shan e con quello del partito del Nuovo potere (Npp) Sung Kuo-ting. Nei sondaggi relativi alle legislative pubblicati da "My Formosa" il 4 dicembre, il Kmt risultava in testa con il 32,1 per cento dei consensi, seguito dal Dpp con il 29,5 per cento e dal Tpp con il 7,5 per cento. Nel complesso, i preparativi per le elezioni sono seguiti con grande attenzione dalla Cina, ripetutamente accusata dalla magistratura taiwanese di voler influenzare i leader locali affinché votino candidati allineati alle politiche del Partito comunista. Dal canto suo, quest'ultimo considera le elezioni "un affare interno alla Cina" e si è affrettato a mettere in guardia gli Stati Uniti da qualsivoglia "interferenza" nel processo elettorale. (segue) (Res)