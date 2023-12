Turismo: Natale tempo di vacanze, ma anche di “Case di montagna fantasma”, come tutelarsi dalle truffe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per esempio, un uomo ha pubblicato un annuncio prendendo il Cipat di un appartamento di un signore di Milano che ha una casa in Val di Sole e le foto di una di Canazei. “Risalendo al legittimo proprietario dal Cipat della casa in Val di Sole, l’ho avvertito e ha detto che sarebbe andato a denunciare. La casa di Canazei, invece, è di proprietà di una signora che vive in Sicilia. Ma non sono casi isolati, ci sono quelli che hanno un nome diverso, ma la stessa foto profilo su un gruppo di Livigno”. Un altro campanello d’allarme sono le foto delle abitazioni: “stranamente non ci sono mai le foto da fuori, perché logicamente le case vengono riconosciute”. Oppure, se le foto della casa vacanza e del luogo di vacanza sono troppo belle: possono essere state prese da siti internet, quindi meglio chiederne altre, magari dall’esterno in cui si vede il numero civico, in modo da fare una verifica su Google Maps. Ci sono poi casi “estremi” e particolarmente sfortunati come quello di una signora che ha fatto un bonifico ed è stata truffata, poi ha proseguito la ricerca della casa vacanza ed è stata truffata di nuovo. Nel caso del Trentino, sul sito istituzionale della provincia autonoma c’è la possibilità di verificare il Cipat, vedere se quello che si trova sull’annuncio corrisponde all’immobile di cui si parla. Se dal sito si vede che il codice dell’appartamento corrisponde a, per esempio Canazei, è una palese truffa. (segue) (Rem)