Turismo: Natale tempo di vacanze, ma anche di “Case di montagna fantasma”, come tutelarsi dalle truffe (4)

- Seguirà “una finta pagina di prenotazione, una finta fattura e… una vera scomparsa dopo aver ricevuto una caparra importante”. Diffidare anche di chi dice di aver dato l’incarico ad Airbnb per mostrare la casa: Airbnb è solo un portale di intermediazione, equidistante da host e guest, non è qualcosa di cui Airbnb si occupa. Per non cadere in queste trappole la polizia postale ha recentemente pubblicato una guida per mettere in guardia i vacanzieri. In questa guida viene segnalato di prestare particolare attenzione, innanzitutto, ai link condivisi via email o da altri siti e riferiti ad annunci di affitti sui social, su siti di seconda mano o portali immobiliari. Da evitare le contrattazioni attraverso email o app di messaggistica e rifiutare in ogni caso le richieste di bonifico e i pagamenti fuori dai portali ufficiali di prenotazione, soprattutto se con la promessa di uno sconto. Prestare attenzione anche alle email con il logo della piattaforma: non è detto che siano autentiche, ed è sempre bene non aprire i link allegati, ma accedere al servizio richiesto digitando direttamente la url nella barra degli indirizzi del browser. (Rem)