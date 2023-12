Sardegna: a Cagliari è caos traffico per i troppi cantieri aperti e lavori non ancora conclusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavori infiniti e disagi, che specie nel periodo delle feste natalizie, stanno portando al limite della sopportazione gli automobilisti costretti a insopportabili incolonnamenti. A Cagliari la situazione attuale dei lavori sulla linea 3 Repubblica-Matteotti non lascia spazio all'ottimismo. Iniziati oltre due anni e mezzo fa, i lavori avrebbero dovuto concludersi a luglio di quest'anno, secondo il crono-programma iniziale di 836 giorni. Tuttavia, la realtà è ben diversa, con la prospettiva di una conclusione che, se tutto va bene, potrebbe slittare addirittura al 2025. Il cantiere ha riversato i suoi effetti su tutto il traffico della zona, causando incolonnamenti e disagi in piazza Repubblica, via Dante, viale Diaz, e via Roma. Le strade coinvolte sono diventate un percorso obbligato per chiunque si muova in città, costringendo i cittadini a considerare lunghe code e ritardi nella loro routine quotidiana. L'attenzione si concentra in particolare su piazza Madre Teresa di Calcutta, dove la realizzazione di due vasche di contenimento delle acque piovane è arenata da oltre un anno. Le ragioni di tale stallo sono molteplici, dalla burocrazia alle liti con l'impresa, fino alla disponibilità delle aree. Nel frattempo, il traffico si accumula, e i cantieri, disseminati in vari punti della città, sembrano lontani dal completamento. (segue) (Rsc)