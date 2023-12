Sardegna: a Cagliari è caos traffico per i troppi cantieri aperti e lavori non ancora conclusi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione generale di Arst, responsabile della gestione del progetto, ammette che i lavori procedono a rilento, con le autorizzazioni che rappresentano un ostacolo ulteriore. Mentre si tenta di mantenere l'ottimismo per il futuro, i disagi attuali sono innegabili, con la chiusura di tratte importanti e la necessità di percorsi alternativi. Il presidente della commissione del Comune di Cagliari Attività produttive, Pierluigi Mannino, ha accusato l' Arst di mancanza di logica nella gestione dei cantieri. Secondo Mannino, i ritardi accumulati e l'interruzione dell'operatività della linea esistente vanno contro l'obiettivo iniziale della metropolitana: ridurre l'afflusso di autobus e mezzi privati. Nel frattempo, altri cantieri, come quello accanto a piazza Giovanni XXIII, contribuiscono a mantenere alto il livello di disagio per i cittadini. L'assessore comunale alla Viabilità, Alessio Mereu, ha sottolineato che i lavori sono necessari per migliorare le condizioni delle strade, ma la realtà è che il traffico e gli inconvenienti sono ancora una costante nella vita quotidiana dei cittadini cagliaritani. (Rsc)