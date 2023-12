Tunisia: economista a “Nova”, “2024 anno difficile, preoccupato per scelte di bilancio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economista Abdelmalek Saadaouia, ex direttore generale delle Risorse e del bilancio dello Stato presso il ministero delle Finanze della Tunisia, statista ed esperto in economia applicata ha dichiarato in esclusiva a “Nova” che l’anno 2024 presenterà notevoli sfide finanziarie per la Repubblica nordafricana. Sfide come una crescita limitata al 2,1 percento, il prezzo del petrolio oltre gli 80 dollari al barile e la fragile stabilità del tasso di cambio del dollaro. Sfide amplificate da una situazione globale segnata da crisi in sequenza, in particolare la pandemia di Covid-19, la guerra russo-ucraina, il conflitto in Medio Oriente e gli impatti persistenti del cambiamento climatico. “Questa complessa situazione richiede una valutazione dettagliata del bilancio statale”, ha dichiarato l’ex direttore generale delle Risorse e del bilancio dello Stato tunisino, evidenziando la necessità di riforme coraggiose per garantire stabilità economica. (segue) (Tut)