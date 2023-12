Tunisia: economista a “Nova”, “2024 anno difficile, preoccupato per scelte di bilancio” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le risorse statali, stimate in 77,9 miliardi di dinari (equivalenti a circa 23 miliardi di euro n.d.r.), sono costituite per il 63,1 percento da entrate di bilancio - fiscali, non fiscali e donazioni - e per il 36,2 percento da risorse di prestito. Il significativo aumento delle risorse di prestito, dal 30,8 percento nel 2023 al 36,2 percento nel 2024, solleva preoccupazioni sulla sostenibilità del debito pubblico e richiede una gestione prudente delle finanze”, ha aggiunto Saadaouia. L’esperto ha poi concluso con un avvertimento: “Di fronte ai potenziali rischi di slittamento degli equilibri macroeconomici e soprattutto delle finanze pubbliche, questi meritano un esame approfondito e riforme da attuare nel breve termine con una visione chiara e una volontà politica forte e coraggiosa”. (segue) (Tut)