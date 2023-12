Tunisia: economista a “Nova”, “2024 anno difficile, preoccupato per scelte di bilancio” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Fitch ha deciso di mantenere il rating della Tunisia a "CCC-" nel suo ultimo rapporto sul Paese, prevedendo un deficit più elevato a causa di maggiori sussidi e trasferimenti alle imprese statali, nonché un aumento del costo del debito. La Tunisia, in altre parole, ha un crescente problema di finanziamento fiscale, che Fitch stima essere pari o superiore al 16 per cento del Pil (oltre 8 miliardi di euro) all'anno nel 2023-2025 rispetto al 14 per cento (circa 6 miliardi di euro) nel 2022 e ben al di sopra della media del nove per cento nel 2015-2019. Ciò deriva dal persistere di ampi deficit di bilancio e dall'aumento delle scadenze del debito interno ed estero, pari a circa il 10 per cento del Pil all'anno nel biennio 2024-2025. A ciò si aggiunge che un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per reperire risorse aggiuntive in cambio di riforme radicali è ampiamente improbabile, nonostante il Paese nordafricano abbia sempre più necessità reperire finanziamenti esterni anche a fronte delle prossime scadenze come i prossimi rimborsi degli Eurobond (850 milioni di euro a febbraio 2024 e oltre un miliardo di euro a gennaio 2025). (segue) (Tut)