Export: Zoppas (Ice) a “Nova”, tendenza positiva nel 2023, ora consolidare posizione nei mercati strategici (2)

Non a caso, ha proseguito il presidente dell'Ice, "dato lo sprint iniziale, anche un'autorevole fonte come Sace per il 2023 aveva previsto un aumento delle esportazioni del 6,8 per cento (664 miliardi), ma il trend negativo degli ultimi mesi ha deviato da tali prospettive, distanziandosi da quella previsione". Di conseguenza, "se dovessimo tracciare una linea con il trend espresso ad ottobre, il 2023 potrebbe chiudere, a meno di sorprese, con una forbice tra i 630-635 miliardi", ha aggiunto, evidenziando che "ormai il carattere volatile rende complesso l'esito di queste previsioni". Qualora la soglia indicata dovesse essere confermata, si tratterebbe comunque di una crescita rispetto al 2022. Guardando invece all'anno in arrivo, per Zoppas "vi sono fattori macroeconomici e geopolitici determinanti negativi come il forte rallentamento della Germania, un mercato che nel 2022 ha rappresentato circa 80 miliardi delle nostre esportazioni, pari a oltre il dieci per cento". "Conforta almeno che, anche grazie al lavoro del governo, vi è un rallentamento dell'inflazione del carrello", ha aggiunto.