Francia: legge immigrazione, Macron alla ricerca di un'uscita dalla crisi (2)

- Dopo che l'Assemblea nazionale ha bocciato la proposta presentata da ministro dell'Interno Gerald Darmanin, il governo ha deciso di sottoporre il testo alla Commissione mista paritaria del Parlamento, composta da sette senatori e sette deputati di diversi orientamenti politici che hanno lavorato per cercare di trovare un compromesso sul progetto. Dai lavori è emersa una bozza molto più dura rispetto a quella originale, approvata prima dal Senato e poi dall'Assemblea nazionale, dove il presidente Macron ha solamente una maggioranza relativa. Tra le misure contenute nel progetto, ci sono quelle che danno maggiori poteri ai prefetti per il rilascio dei permessi di soggiorno. La legge prevede anche quote decise dal Parlamento per stabilire un tetto massimo al numero di immigrati che entreranno in Francia "per i prossimi tre anni", oltre alla possibilità di togliere la nazionalità a chi ne ha due ed è stato condannato per omicidio di un agente, il ripristino del reato di soggiorno irregolare e un inasprimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare. (segue) (Frp)