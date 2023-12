Francia: legge immigrazione, Macron alla ricerca di un'uscita dalla crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una serie di punti che secondo molti osservatori somigliano al programma del Rassemblement National. In un'intervista rilasciata la sera del 21 dicembre all'emittente televisiva "France 5", Macron ha respinto le accuse, sostenendo che la legge "non tradisce" i "valori" della Repubblica francese, pur riconoscendo alcuni limiti. Anche la premier Elisabeth Borne ha dichiarato che alcuni passaggi sono "probabilmente anticostituzionali". Per questo il capo dello Stato prima di promulgarla ha deciso di inviarla al Consiglio costituzionale, che dovrebbe dare il suo responso a gennaio. Una mossa decisa per opportunismo, secondo le opposizioni di sinistra. "Il Consiglio costituzionale non è una lavatrice di coscienze", ha dichiarato il segretario del Partito socialista, Olivier Faure, mentre il costituzionalista Jean-Philippe Derosier, vicino alla sinistra, ha spiegato che l'organo in questo modo è stato "strumentalizzato". Molti parlamentari della maggioranza hanno votato contro o si sono astenuti, mentre il ministro della Salute Aurelien Rousseau ha dato subito le dimissioni lasciando l'incarico ad Agnes Firmin-Le Bodo (attualmente sotto inchiesta per dei regali non dichiarati ricevuti dal gruppo farmaceutico Urgo). Anche la ministra dell'Insegnamento superiore, Sylvie Retailleau, ha presentato le dimissioni, che sono però state rifiutate, mentre fonti citate dai media parlano di forti malumori da parte del ministro dei Trasporti Clement Beaune. Una fronda che il capo dello Stato sarebbe comunque riuscito a contenere, almeno per il momento. (segue) (Frp)