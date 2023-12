Taiwan: presidenziali, un voto cruciale per gli equilibri nello Stretto e per i rapporti Cina-Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra meno di tre settimane gli elettori di Taiwan saranno chiamati alle urne per una delle elezioni più importanti del 2024, decisive per i futuri equilibri nello Stretto e per le relazioni tra le due principali potenze economiche mondiali: Cina e Stati Uniti. A depositare le candidature per le elezioni presidenziali del 13 gennaio sono state tre forze politiche: il Partito progressista democratico (Dpp), al governo dell'isola dal 2016; la principale forza all'opposizione, il Kuomintang (Kmt); il Partito popolare (Tpp), che punta a presentarsi come una valida alternativa al programma politico di progressisti e nazionalisti. Sono tre partiti con altrettante visioni dei rapporti con il Partito comunista cinese, che negli anni non ha mai smesso di considerare Taiwan una "provincia ribelle" da riunificare alla madrepatria anche con la forza, se necessario. Il voto del mese prossimo è stato presentato come una scelta tra "guerra e pace" con la Cina dagli esponenti del Kuomintang, secondo cui l’eventuale presidenza dei democratici aumenterebbe esponenzialmente il rischio di conflitto nello Stretto. Il Dpp, invece, teme che un’eventuale vittoria dell’opposizione possa comportare un maggior allineamento alle politiche di Pechino, e ritiene che le elezioni siano quindi una scelta tra "autoritarismo e democrazia". Sono posizioni ritenute fin troppo "ideologiche" dal Tpp, che non esclude il dialogo con il Partito comunista per tutelare l'autonomia di fatto dell'isola senza mai aderire esplicitamente al "Consenso del 1992", una formula diplomatica in base alla quale i funzionari delle due sponde dello Stretto riconoscono tacitamente l'esistenza di una "Cina unica" senza però definirne chiaramente il significato. (segue) (Res)