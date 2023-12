Taiwan: presidenziali, un voto cruciale per gli equilibri nello Stretto e per i rapporti Cina-Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato presidenziale scelto dal Dpp per le prossime elezioni è il 64enne Lai Ching-te (noto anche come William Lai), attuale vicepresidente di Taiwan. Nato nel piccolo villaggio minerario di Wanli, nell'estremo nord dell'isola, Lai trascorre la sua infanzia in povertà, orfano di padre e con cinque fratelli. Dopo aver conseguito un master in Sanità pubblica alla Harvard School of Public Health di Boston, negli Stati Uniti, viene eletto in parlamento nel 1996. Nel 1998 viene rieletto come deputato del Dpp, per poi ricoprire l'incarico di sindaco di Tainan dal 2010 al 2017. In quell'anno diventa primo ministro con un mandato di due anni, prima di assurgere alla vicepresidenza di Taiwan nell'amministrazione della presidente uscente Tsai Ing-wen. Lai è profondamente inviso alla Cina, da cui è considerato "un pericoloso elemento separatista" a causa dell'esplicito sostegno offerto in passato alla causa indipendentista. Negli anni ha moderato la sua retorica, affermando che una sua amministrazione non procederebbe a una formale dichiarazione d'indipendenza. Una simile iniziativa lascerebbe infatti margine a una guerra ai sensi della Legge anti-secessione approvata dall'Assemblea nazionale del popolo (Anp), la massima istituzione legislativa della Cina, nel 2005. (segue) (Res)