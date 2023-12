Energia: la Libia produce sempre meno gas e ne spreca quasi metà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teoricamente, la Libia può esportare in Italia fino 10 miliardi di metri cubi di gas all’anno, ma nel 2022 la quantità totale esportata in Italia tramite il gasdotto Greenstream non ha superato i 2,48 miliardi di metri cubi, pari al 10 per cento della produzione totale lorda: un dato non certo entusiasmante e che potrebbe certamente essere migliorato scoprendo nuovi giacimenti, puntando sulle energie da fonti rinnovabili soddisfare la domanda interna di elettricità (al momento totalmente dipendente dai combustili fossili) e riducendo gli sprechi. A tal riguardo, è opportuno ricordare che in estate Saipem si è aggiudicata un contratto da 1 miliardo di dollari circa con Mellitah Oil & Gas B.V. Libyan Branch, un consorzio costituito da National Oil Corporation of Libya ed Eni North Africa, per lo sviluppo di Bouri Gas Utilisation Project (Bgup). In particolare, il contratto prevede l'ingegneria, l'approvvigionamento, la fabbricazione, l'installazione e l’avviamento di un modulo di recupero del gas (Grm) da circa 5.000 tonnellate sulla struttura offshore DP4 già esistente, insieme alla posa di 28 chilometri di condotte di collegamento tra le piattaforme DP3, DP4 e quella di Sabratha. (segue) (Lit)