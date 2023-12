Natale: per il cenone sempre più romani puntano sul “bianco” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cacchione, va benissimo per antipasti con formaggi e salumi”. Anche il menù natalizio di Cosmi, è a trazione Cacchione che si abbina bene, in formato spumante “agli antipasti di salumi e formaggio. Ad un primo, anche robusto, come le fettuccine al ragù con carne chianina abbinerei un Cacchione in purezza da 14 gradi; passando a un secondo con classico piatto natalizio di agnello ci metterei, invece, anche un rosso, un Cesanese. Chiuderei con pandoro o panettone vicino a un calice di rosato, anche questo, del cesanese”. Ovviamente se ogni mugnaio tira acqua al proprio mulino, è legittimo che ogni viticultore promuova il proprio prodotto anche se, il Lazio, sono presenti 82 vitigni di cui 35 autoctoni. Ci sono, inoltre 36 vini tra Dop, Igp e Docg. La scelta, quindi spazia e permette di soddisfare anche i palati più esigenti. (Rin)