Rifiuti: incendio a Malagrotta, domate le fiamme, si lavora per abbassare la temperatura

- Una notte di Natale di fuoco quella appena trascorsa all'interno dell'impianto di lavorazione dei rifiuti di Malagrotta a Roma. Dalle 15 di ieri pomeriggio, le ultime fiamme sono state domate soltanto all'alba di oggi da vigili del fuoco arrivati non soltanto dalla Capitale, ma anche dalle regioni limitrofe quali Campania, Abruzzo, Umbria, Molise, Puglia e Toscana. La situazione è definita sotto controllo ma le operazioni di smassamento, quelle che prevedono la movimentazione dei rifiuti per spegnere le braci nascoste nei cumuli, comincerà soltanto quando la temperatura si sarà abbassata. Fino ad allora sarà anche impossibile trovare elementi per stabilire le cause che hanno scatenato l'incendio. (Rer)