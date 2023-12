Francia: legge immigrazione, Macron alla ricerca di un'uscita dalla crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste, però, arrivano da più fronti. I presidenti di 32 dipartimenti, tutti di sinistra, hanno annunciato che non applicheranno alcuni provvedimenti contenuti nella riforma. La segretaria del sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt), Sophie Binet, ha lanciato un appello alla "disobbedienza civile" contro la legge. La Conferenza dei vescovi di Francia ha chiesto di "non trattare i migranti come dei delinquenti", mentre molti rettori di importanti università hanno espresso pareri contrari alla misura che impone il pagamento di una cauzione agli studenti stranieri che si recano a studiare in Francia Da un sondaggio per il quotidiano "Le Figaro", emerge tuttavia che il 50 per cento dei francesi si dice "soddisfatto" della legge, il 34 per cento "insoddisfatto" e il 26 per cento afferma di ignorarne i contenuti. Un segnale a Macron che le misure in questione potrebbero pagare in termini elettorali, ma rischiando di sovrapporre l’agenda a quella dei sovranisti, con il rischio di perdere voti al centro. (Frp)