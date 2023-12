Taiwan: presidenziali, un voto cruciale per gli equilibri nello Stretto e per i rapporti Cina-Usa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo ticket elettorale è quello composto da Ko Wen-je e Wu Hsin-ying, candidati rispettivamente alla presidenza e alla vicepresidenza dal Partito popolare. Il 64enne Ko, ex chirurgo ed ex sindaco di Taipei dal 2014 al 2022, ha fondato pochi anni fa il Tpp nel tentativo di aprire una strada alternativa alla tradizionale polarizzazione tra il Partito progressista democratico e il Kuomintang, da cui punta a differenziarsi con un approccio più "pragmatico". In occasione di un evento organizzato lo scorso 4 settembre dalla Camera di commercio europea a Taiwan, Ko ha indicato nella "comunicazione" la strategia vincente per rilanciare le relazioni intra-Stretto, pur anticipando un aumento della spesa nell'industria della difesa in caso di vittoria elettorale. Mentre il Partito progressista democratico si è presentato coeso alle votazioni di gennaio, il Kmt e il Tpp non sono riusciti a concretizzare un'intesa che avrebbe dovuto portare a una candidatura unica contro il vicepresidente uscente Lai: i dissidi in merito ai sondaggi su cui basare la scelta dei candidati comuni hanno fatto naufragare sul nascere l'accordo tra le due formazioni politiche, che si sono affrettate a formalizzare candidature separate il 24 novembre attribuendosi a vicenda la responsabilità del mancato accordo. (segue) (Res)