Taiwan: presidenziali, un voto cruciale per gli equilibri nello Stretto e per i rapporti Cina-Usa (8)

- Alla data del 20 dicembre, i sondaggi pubblicati dal sito di notizie "My Formosa" fotografavano un serrato testa a testa tra Lai e Hou, che godevano rispettivamente del 34,3 e del 30 per cento delle preferenze, seguiti da Ko con il 21 per cento. L'appoggio ai candidati dei partiti alla maggioranza e all'opposizione risulta in leggero calo rispetto ai precedenti sondaggi, mentre il sostegno a Ko sembra essersi stabilizzato dal primo settembre. L'ordine con cui i candidati parteciperanno al ballottaggio è stato comunicato dalla Commissione elettorale lo scorso 15 dicembre: i candidati alla presidenza e alla vice presidenza schierati dal Partito popolare, Ko Wen-je e Wu Hsin-ying, si sono assicurati la prima posizione. Lai Ching-te e la sua vice Hsiao Bi-khim occuperanno la seconda posizione, mentre i candidati del Kuomintang, Hou Yu-ih e Jaw Shau-kong, la terza. Saranno circa 19,5 milioni gli elettori – inclusi 1,03 milioni che si recheranno alle urne per la prima volta – a depositare il voto nei 17.794 seggi che saranno aperti in tutta l'isola, anche se l'esatto numero degli aventi diritto sarà reso noto solo il 9 gennaio. (segue) (Res)