Business news: Ecuador, Assemblea nazionale approva riforma fiscale voluta dal nuovo presidente Noboa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale dell’Ecuador ha approvato la nuova riforma fiscale proposta dal presidente Daniel Noboa per incrementare di almeno 832 milioni di dollari le entrate dello Stato nel 2024. Lo riferiscono i media locali. La riforma porterà all’apertura di alcune zone di libero scambio e all’offerta d’incentivi fiscali per le aziende, con l’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro destinati specialmente ai più giovani e di attirare più investimenti nel Paese. A favore hanno votato 107 deputati su 132, al termine di un dibattito durato quattro ore. Il testo era stato presentato lo scorso 27 novembre da Noboa, insediatosi come presidente solo quattro giorni prima. La proposta originale è stata modificata solo leggermente dall’Assemblea, con emendamenti relativi in particolare all’imposta sul reddito. Noboa si è detto certo che la legge sarà di beneficio per i giovani e aiuterà il mercato del lavoro, portando stabilità finanziaria e maggiore sicurezza in Ecuador. Già in precedenza il nuovo presidente aveva posto l’accento sulla difficile situazione finanziaria che ha ereditato, con un deficit fiscale che dovrebbe superare i 5 miliardi di dollari (circa il 5 per cento del Pil) entro la fine dell’anno. (Brs)